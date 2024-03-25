Karaağaç sakinleri "yine rekor kıracağız" dedi

2019 yılı yerel seçimlerinde rekor oy çıkan Karaağaç Mahallesinde konuşan Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, "2019 yılında rekor oy ile bize destek verdiniz. Sizden yine rekor oy istiyorum"diye konuştu. Söz alan mahalle sakinleri, Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkanı Muhammet Kökten'e "Size söz veriyoruz, 31 Mart seçimlerinde yine rekor kıracağız" diye konuştular.

"Mahallemizde ambulans girmeyen yollarımız var. Mezarlıklarımız çok kötü" diyen Karaağaç Mahallesi sakinlerine Başkan Adayı Muhammet Kökten "Siz rahat olun, 1 Nisan tarihinde Belediye'nin kepçe ve kamyonlarını toplayıp geliyorum" diye cevap verdi.

KÖKTEN "BENDE FARALYA'LIYIM, BENİM DEDELERİM BURADAN GİTMİŞLER"

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Faralya halkı ile bir araya gelen Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Benim dedelerim buradan Faralya'dan gitmişler. Bende Faralyalıyım. Sürekli buradayım, sizlerin arasındayım. Sizlerin sorunlarını biliyorum, çözümlerini de biliyorum. Seçime sayılı günler kaldı. Ben hiç kimsenin siyasi malzemesi olmayacağım. Ben sorunları konuşacağım. Hep birlikte daha iyi nasıl turizm yapabiliriz, onu konuşacağım. Bu gün buraya projelerimi konuşmaya geldim. Sonuç olarak siyasi kavganın içinde olmayacağım. Ben buraya 12 ay nasıl turizm yapabiliriz, bunu konuşmaya geldim. Fethiye'nin 41 Mahallesinin sorunlarını ve çözümlerini biliyorum. Yazın sezonda en büyük sorunumuz trafik Ölüdeniz alternatif yol projesi son imzada" diye konuştu.

1 HAFTA KALDI, 1 NİSAN'DA GELİYORUZ

Mevcut sorunların iktidarın gücü ile çözüleceğinin altını çizen Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Arkamızda Cumhurbaşkanımız var, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli var. Bu sefer sandık başına giderken ideolojik düşünmeyelim. Hizmet odaklı düşünelim. Sizlerinde bildiği gibi Likya Yürüyüş yolu bu bölgeden geçiyor. Bu yolun ziyaretçi sayısı her geçen gün düşüyor. Ziyaretçi sayımızı arttırmak için hep beraber çalışacağız. O zaman Faralya turizmcisi kazanacak. Sorunlarımızın çözümü için Turizm Bakanımıza Muhtarımız ile birlikte gideceğiz. Çünkü 1 Nisan'dan sonra hizmet bekleyen bir Fethiye var. Şimdi 10 bin far attık diyenler var. Sonuç 31 Mart tarihinde son sandık ve son zarf açılınca belli olacak. 1 hafta kaldı. 1 Nisan'da geliyoruz" diye konuştu.

"Mahallemizde park yerimiz var. Ancak çocuklarımızın oynayacağı parkımız yok" diyen annelere seslenen Kökten, "41 Mahalle park projemiz var. Size söz veriyorum Faralya'da çocukların oynayacağı park olacak" diye cevapladı.

"Biz Faralya olarak şehir merkezine uzak kalıyoruz. Bize hizmet gelmiyor" diyen Faralya halkına seslenen Muhammet Kökten, "Tüm beldelere personellerini ve çöp arabalarını göndereceğim. Bir arkadaşımızı görevlendireceğiz. Burada sizlerin emrinde Belediye başkanı gibi çalışacak. Sizlerin hizmetinde olacak ve sorunlarınızı çözecek" dedi.

"İSPATLASINLAR ÇEKİLİRİM"

Son günlerde kamuoyunda dile getirilen söylentilere de cevap veren Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Ben sizlerin sorunlarını çözmek için yola çıktım. Ne belediye başkanlığı koltuğuna nede belediye başkanlığı maaşına ihtiyacım yok. Bunun yanında siyasi olarak bir yere gelmek için, bir kuruş para verdiğimi ispatlasınlar. Adaylıktan çekilirim" diye konuştu.

"1 NİSAN TARİHİNDE BELEDİYENİN KEPÇE VE KAMYONLARINI TOPLAYIP GELİYORUM"

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmaları kapsamında bir sonraki durağı Karaağaç Mahallesi oldu. Kökten burada yaptığı konuşmada, "2019 seçimlerinde sizler rekor kırdınız. Sizlerden yine rekor oy bekliyorum" diye konuştu. Karaağaç Mahallesi sakinleri Başkan Adayı Kökten'e 31 Mart seçimleri için yine rekor oy sözü verdiler.

"Mahallemizde ambulans girmeyen yollarımız var. Mezarlıklarımız çok kötü" diyen Karaağaç Mahallesi sakinlerine Kökten "Siz rahat olun 1 Nisan tarihinde belediyenin kepçe ve kamyonlarını toplayıp geliyorum" diye cevapladı.

Likya Yürüyüş yolunun Karaağaç'tan da geçtiğini belirten Muhammet Kökten, "Likya yolunun bundan 10 yıl önce 42 bin ziyaretçisi vardı. Bu sayı bin 700'e kadar düştü. Likya Yürüyüş yolu için sizler ile birlikte çalışacağız. Bayanlarımızın ürettiği ürünlerin satışını belediye olarak biz satmak için, sizler ile birlikte çalışma yapacağız" diye konuştu.

"BU SEFER İKTİDAR İLE BULUŞALIM"

Daha sonra Kirme ve Kozaağac Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Muhammet Kökten, "Sizlerden alacağımız destek ile Fethiye'yi bu sefer iktidar ile buluşturalım. Sosyal tehsis isteğinizi biliyorum. Göreve geldiğimizde bu sorunu çözeceğiz. Elektrik trafosu sorununuz için gerekli görüşmeleri yaptım. Ben ve ekibim var olan sorunlarınızı biliyoruz. Bu sorunları çözmek için geliyoruz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'e Mahalle ziyaretlerinde Ak Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol ve Belediye Meclis Üyesi Adayları ve çok sayıda partili de eşitlik etti.