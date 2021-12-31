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Giriş Tarihi: 31.12.2021 22:53 Son Güncelleme: 31.12.2021 22:55

“Karaarslan” operasyonunda flaş gelişme: Ekrem Karaarslan ve 6 şüpheliye tutuklama!

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
“Karaarslan” operasyonunda flaş gelişme: Ekrem Karaarslan ve 6 şüpheliye tutuklama!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın ve Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemleri sona erdi. Kararslan ve baldızı Çiğdem Şanlı’nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli “ihaleye fesat karıştırma”, “resmi belgede sahtecilik” , “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı.

Hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan çok sayıda dava açılan ve defalarca gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan geçtiğimiz Salı günü yapılan operasyonla yeniden gözaltına alınmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında aralarında Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Aralarında Karaarslan'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

KARAARSLAN VE BALDIZI TUTUKLANDI
Aralarında Karaarslan'ın da olduğu 17 şüpheliden 13'ü savcılık sorgularının ardından, "ihaleye fesat karıştırma" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklama istemiyle Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikteki sorguları tamamlanan aralarında Karaarslan ve baldızı Çiğdem Şanlı'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın ise halen firarda olduğu öğrenildi.

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“Karaarslan” operasyonunda flaş gelişme: Ekrem Karaarslan ve 6 şüpheliye tutuklama!
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