“Karaarslan” operasyonunda flaş gelişme: Ekrem Karaarslan ve 6 şüpheliye tutuklama!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" , "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında aralarında Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkanı ve üyelerinin de olduğu 19 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Aralarında Karaarslan'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.