Karabağ şehidinin annesinden Malatyalı depremzede şehit annesine "duygu yüklü" koli

Fotoğrafı gönderen kişiye seslenen Şişman, "O anneye kurban olurum, böyle bir güzel evlat yetiştirmiş, mekanı nurdan olsun. Onunla tanışmak isterim, bana gelsin, getiren varsa bana getirsinler, kapım açık. Benim yanımda olsun, kalsın, paylaşırım, her şeyimle varımla da yoğumla da paylaşırım." ifadelerini kullandı.

Ayşe Şişman, kolinin içerisindekileri hemen dağıttığını kaydederek, "Çocukları giydirdim, o çocuklar sevindi, ben de sevindim. Çikolatayı hep dağıttım, kendim yemedim, yiyemedim." dedi.