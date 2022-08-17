Karabağ Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Karabağ Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play off maçları oynanmaya başlıyor. Azerbaycan'ı Avrupa'da temsil eden Karabağ, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak istiyor. Karabağ Viktoria Plzen maçı hangi kanalda sorusu sürekli olarak soruluyor. TRT Spor, Exxen ve TV8,5 üzerinden Avrupa maçları yayınlanıyor. Peki, Karabağ Viktoria Plzen maçı hangi kanalda? Karabağ Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar