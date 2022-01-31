Karabağ Zaferi’ni duyuran basın mensuplarına teşekkür

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ile Kars Iğdır Ardahan Kalkınma Vakfı İş Adamları Konseyinin ortak girişimleriyle İstanbul Elite World Asia Otel'de gerçekleşen buluşma, ev sahibi Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi ve TADİV Başkanı Prof.Dr. Aygün Attar'ın selamlamasıyla başladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Reşad Memmedo, İstanbul Baş Konsolosu Nermine Mustafava, Türkiye Azerbaycan Parlamentolar arası dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TADİV Yönetim Kurul Üyesi Kamil Salduz'un konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıda çok sayıda medya temsilcisi ve basın mensubuyla birlikte sanat camiasından birçok ünlü isim de yer aldı.

Prof. Dr. Aygün Attar konuşmasında Kars Antlaşması'ndan Şuşa Beyannamesine kadar yaşanan tarihsel önemine değinerek her iki devletin dünden bugüne asırlık dostluğunu, emeği geçen, tarihe ilklerle not düşen Ahmet Ağaoğlu gibi şahsiyetleri yad ederek Azerbaycan'ın yıllarca süren haklı mücadelesinde Türkiye'nin daima Azerbaycan'ın yanında yer aldığını ve almaya devam edeceğini vurgulayarak bu kardeşliğin dünyada bir örneğinin daha olmadığını önemle belirtti.

Sahadaki savaş bitse bile diplomatik savaşın halen sona ermediğini, 1918 senesinde Bakü'nün azatlığı için Anadolu'dan gelen 1130 şehidin canlarını seve seve feda ettiğini ve eşsiz tarihimizin kanla yazıldığını vurguladı.

Savaş süresi boyunca gece gündüz uyumadan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi için bombalar altında tüm dünyaya yayın yaptıkları için fedakârlıklarından dolayı şükranlarını sundu.

Etkinlikte konuşmalarını gerçekleştiren bir diğer konuşmacı Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Resad Memmedov, Karabağ Savaşı'nda sivil halka karşı atılan balistik füzelerin yarattığı tahribat ve yıkım sonucunda ölen masum insanları Batı Medyasının görmek istemediğini belirterek diğer bir alanda yaşanan haksızlığa karşı Türkiye'nin ve basın mensuplarının Azerbaycan'a verdiği destekle 'İletişim Savaşı' zaferini birlikte kazanıldığını önemle vurguladı. Kars Antlaşması'ndan Şuşa Beyannamesine giden yolda çok büyük kazanımlar sağlandığını ve her iki devletin kardeşçe birbirlerinin imkânlarından faydalandığını ifade etti.

Azerbaycan Cumhuriyetinin İstanbul Baş Konsolosu Nermine Mustafayeva, Karabağ Zaferi'nin bölgede ve tüm dünyada yeni bir dönem başlattığını ve bu süreçteki en büyük mimarlardan biri olan basın mensuplarına teşekkürlerini bildirdi.

Türkiye Azerbaycan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım konuşmalarında, iş adamlarımızın artık bölgede özgürce ve engelsiz bir şekilde ticaret yapabilmek için sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Müzikli ve yemekli toplantı, emeği geçen iş adamlarına Yaşat Fonduna katkıları nedeniyle teşekkür belgeleri takdim edilirken, davetli basın mensuplarıyla bir hatıra bir fotoğrafı çekilerek son buldu.