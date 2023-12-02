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Giriş Tarihi: 2.12.2023 10:32 Son Güncelleme: 2.12.2023 14:00

Karabağlar Vatan Mahallesi’nde bozuk yol isyanı

İzmir’in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtindeki yolların aylardır bozuk olmasına isyan eden vatandaşlar video çekip tepkilerini dile getirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karabağlar Vatan Mahallesi’nde bozuk yol isyanı

Karabağlar Belediyesi AK Partili eski meclis üyesi Emrullah Kavuz tarafından çekilen video sırasında belediye otobüs şoförü bile Kavuz'dan yol konusunda yardım istedi. Otobüs şoförü, "Kolay gelsin. Şu yolu yaptıralım" diye sıkıntısını ifade etti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 'işinizi yapın' diyerek seslenen Kavuz, "Buraya bir ay önce asfalt atıyorsun. Bir ay sonra asfalt paramparça olmuş. Vatan Mahallesi'ndeki yolda vatandaşlar nasıl araç kullanacak. Araç bu çukura düşse çıkamaz. Bu yolda paletle Tunç Soyer işinizi yapın. İşiniz İzmir halkına en iyi belediye hizmetini sunmak. Yazık günah. Bu millet sizden belediyecilik bekliyor. İzmir'in size oy veren halkı hizmet bekliyor. Bu yolları en iyi şekilde yapmanızı onarmanızı istiyor" dedi.

3 AYDIR YOLLAR BOZUK

Vatan Mahallesi'ndeki yolların 3 aydır bozuk olduğunu anlatan Kavuz, "İzmir'in her yeri çukurlar dolu. Vatan Mahallesi sakinleri beni telefonla aradılar. Ricada bulundular. Buradaki vatandaşlarımız yollardan bıkmışlar. Aylardır bu yollar çukur şekilde durmuş. Geçen ay burayı belediye ekipleri tüm yolu kilometrelerce yeri asfaltlamış. Burası İzmir. Medeniyetin beşiği diye övündüğünüz gurur duyduğumuz şehir. Ancak atılan asfaltın durumu ortada. Buradan araba nasıl geçecek. Yol göçebilir. Öğrenciler burada çukura düşebilir. Asfalt bir ayda paramparça olmuş" diye konuştu.

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Karabağlar Vatan Mahallesi’nde bozuk yol isyanı
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