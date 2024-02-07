Karabağlar’a dinletilen ‘Hizmet Etmeyeceğiz’ şarkısı bitiyor

Karabağlar ilçesinde uzun süre kaymakamlık görevinde bulunan ve ilçenin sorunlarını yakından bilen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç, sorunlara karşı geliştirdiği çözüm önerilerini ve yapacağı projeleri, bizzat sorunun mağduru olan esnaf ve mahalle sakinlerine ilçeyi adım adım gezerek anlatıyor. Bu kapsamda Reis Mahallesi'ndeki esnafla buluşan Tunç, "İlçemizin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunların çözümü bizde. Karabağlar'da esnafın işini sağlıklı yapabilmesi, çocukların bir arada zaman geçirmesi için alt yapı son derece yetersiz. Vatandaşların araçlarını park edeceği ne bir otopark, ne çocukların oyun oynayacağı alanlar, ne de yürüyecekleri kaldırımlar var. Bu altyapı yetersizliğinden ilçemizi hep birlikte kurtaracağız" dedi.

BELEDİYECİLİK ÇOCUKLARIMIZIN TEMİNATI

Aydın Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ev ziyaretinde mahalle sakinleri ile buluşan Tunç, "Size bir şarkı tutturmuş söylüyorlar. Bunun adı da proje üretmeyeceğiz, hizmet etmeyeceğiz. Artık icraat zamanı artık Karabağlar 'da gelişim zamanı. Çocuklarımızın istikbalinin, sosyal gelişiminin önüne geçilmesine bu sefer müsaade etmeyelim. Belediyecilik geleceğimizin teminatı, biricik yavrularımızın mutlu, huzurlu ve güven içerisinde büyüyebilmesinin en önemli mihenk taşıdır. Bizler inanıyoruz ki Karabağlar'lı hemşehrilerimiz, çocuklarımızın mutluluğu ve geleceği için kendilerine hizmet verecek olan AK Parti'yi seçerek 1 Nisan sabahına daha umutlu ve neşeli uyanacak" şeklinde konuştu.