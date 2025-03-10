Karabağlar’da pazarcı esnafı usulsüz katı atık bedeline isyan etti! Hukuksuz uygulama geri çekilmezse tezgah açmayacağız

Karabağlar Belediyesi'nin ilçede tezgah kuran pazarcılardan tezgah başına istediği günlük 250 liralık katı atık bedeli belediye yönetimi ile esnafı karşı karşıya getirdi. Pazarcı esnafı talep edilen rakamın hukuki altlığının olmadığını öne sürüp geri çekilmesini talep ederken Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'dan ise 'O zaman Pazar yerlerini siz temizleyin' çıkışı geldi.

ESNAF İSYANDA

Yaşanan şok gelişme üzerine Karabağlar İlçe Sınırları içinde yer alan 14 Pazar yerinde tezgah açan pazarcılar belediyenin tutumunu protesto etmek için belediye binası önünde toplandı.

DERHAL GERİ ÇEKİLMELİ

Grup adına açıklama yapan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, belediye tarafından talep edilen tezgah başı günlük 250 liralık katı atık bedelinin yasal olmadığını belirtip geri çekilmesini talep etti. Daha önce başka ilçe belediyelerinin de pazarcı esnafından benzer taleplerde bulunduğunu hatırlatan Acar: "Kendilerine bunun yasal olmadığını belirtik. Israrcı olmaları halende konuyu yargıya taşıyacağımızı söyledik. Bunun üzerine birçok ilçe belediyesi bu uygulamayı geri çekmesine rağmen Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay ısrarla bu parayı talep ediyor. Bu kesinlikle yasal değil. Bizler bu parayı ödemeyeceğiz " diye konuştu.

YASAL DEĞİL

Pazar yerlerinin belediyeye ait olduğunu ve belediye çatısı altındaki diğer sosyal tesisler gibi tesisler müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatan Acar: "Pazar yerlerinin elektrik, su, katı atık ve çevre temizlik vergilerini ödemek haftada bir gün tezgah açan pazarcının değil belediyenin yükümlülüğü altındadır. Biz pazarcı esnafı olarak 40 yıldır katı atık bedeli adı altında bir para ödemedik. Biz pazar yerleri mevzuatına uygun bir şekilde metrekare başına işgaliye ücreti ödüyoruz. Dolayısı ile belediyenin ödemesi gereken çevre temizlik vergisi, katı atık bedeli gibi ücretleri biz ödemeyeceğiz. Israr edilmesi halinde bunu yargıya taşıyacağız. O zaman halk kimin haklı olduğunu görecek." Dedi.

SORMA VER PARASI

Başkan Kınay'a "Siz esnaftan 'sorma ver parası' adı altında istediğiniz para için 'ya ödeyeceksiniz ya ödeyeceksiniz. Aksi takdirde kendi çöpünüzü kendiniz temizleyeceksiniz' diyemezsiniz" diyen Acar. "Ortada büyük bir yanlışlık var. Pazar yerleri belediyeye ait. Biz haftada bir gün tezgah açıyoruz. Yıla vurduğunda istenen rakam çok yüksek bir meblağ tutuyor. Pazarcı esnafının bu yükün altından kalkması mümkün değil. Pazarcı esnafından usulsüz olarak katı atık bedeli isteyeceğinize önce inşaatını yarım bıraktığınız Yeşilyurt Pazar Yerini yapın." Diye konuştu. Acar katı atık bedeli uygulamasından geri adım atılmaması halinde önümüzdeki hafta ilçe genelinde kurulan 14 pazarda pazarcı esnafı olarak tezgah açmayacaklarını söyledi.

İNŞAATIN DURDURULMASINI KABUL ETMİYORUZ

Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay tarafından Yeşilyurt Pazar yeri ile ilgili yapılmak istenen imar plan değişikliğinin büyükşehir belediye meclisinde veto edildiğini belirten Acar: "Şu anda Yeşilyurt Pazaryerinde inşaat 1 aydır durmuş durumda. Bu pazarcıya ceza vermek demek. 3 Nisan'da biz bu pazaryerini teslim almak zorundayız. Aksi takdirde kamu zararı oluşacak. İmar planlarına ticaret notunun eklenmesi halinde Pazar alanı daralacak, birçok pazarcı esnafı mağdur olacak. Yeşilyurt Pazaryeri'nin inşaatının durdurulmasını kabul etmiyoruz" dedi.