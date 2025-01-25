Karabekir Paşa vefatının 77’nci yılında anıldı

İstiklal Harbi'nin unutulmaz komutanı, 'Şark Fatihi' ve 'Yetimler Babası' unvanlarıyla tarihe geçen Kazım Karabekir Paşa, vefatının 77. yıldönümünde düzenlenen programlarla anıldı. Kars Sultan Alpaslan Külliye Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Karaman'ın Kazımkarabekir İlçesi'nde de bugün anma etkinliği düzenlenecek. Karabekir Paşa, Milli Mücadele hareketi boyunca, Edirne Milletvekili ve Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. 1920'de Ermenilerce işgal edilen doğu illerini geri aldıktan sonra 31 Ekim 1920'de korgeneralliğe yükseltilen Karabekir, 2 Aralık 1920'de Ermenilerle Gümrü Anlaşması'nı imzaladı. Cumhuriyetin ilanından sonra, TBMM Başkanlığı da yapan Karabekir Paşa, 'Şark'ın Fatihi' olarak milli hafızaya kazındı. Alman Mareşali Graf Von der Gotz Paşa'nın kurmay başkanı olarak Irak'a giden Karabekir, Mareşal'in vefatından Bağdat Savaşı sonuna kadar 18. Kolordu Komutanı oldu ve Kut'ül Amare'de İngilizlerin bozguna uğradığı savaşta yer aldı. Savaş süresince gösterdiği kahramanlıkların yanında Kazım Karabekir, merhametiyle de yetim kalan çocuklara kol kanat gerdi. Karabekir, Erzurum ve Kars'ta kurduğu yetimhanelerle 6 bininin üzerinde şehit çocuğunu, barınma ve eğitim imkânına kavuşturdu.