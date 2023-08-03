Karabük-Bartın Karayolu’nda korkunç kaza: 1 ölü, 1’i ağır 8 yaralı

Karabük Bartın Karayolu Eflani Kavşağında, sürücü adayı M. I.'nın kullandığı otomobili ile Sedat Kaya'nın kullandığı araç, Karabük istikametine gideceği sırada Eflani kavşağından kontrolsüz bir şekilde çıkış yapınca, kaza meydana geldi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan sürücü Sedat Kaya ve akrabası 3 yaşındaki E.M.T. ağır yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaşındaki E.M.T doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet soruşturma başlattı.