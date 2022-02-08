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Giriş Tarihi: 8.2.2022 21:14 Son Güncelleme: 8.2.2022 21:22

Karabük 'Haydi' affetmiyor

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük ’Haydi’ affetmiyor

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Büro Amirliği 2021 yılında tehlikeli ırk köpek besleme ve hayvana eziyet suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 kişiye 35 bin 802 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kentte Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (Haydi) Büro Amirliği'nin kurularak faaliyete geçtiğini, çevreye verilen zarar ile hayvanlara yönelik eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi noktasında personellerin görevlendirildiğini belirterek "Haydi" ekiplerince salgın döneminde ve yoğun kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının aç kalmamasını, sıcak yaz günlerinde ise susuz kalmamalarını sağladık, HAYDİ uygulaması ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapılan ihbarların süratle değerlendirildi.

Bu can dostlarımıza emniyetin dost elini uzatmanın mutluluğunu yaşarken, kanunlara uymayanlara ve can dostlarımıza eziyet edenlere ise 2021 yılında tehlikeli ırk köpek besleme ve hayvana eziyet suçunu işledikleri gerekçesiyle 6 kişiye 35 bin 802 lira idari ceza uygulandıklarını sözlerine ekledi.

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Karabük 'Haydi' affetmiyor
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