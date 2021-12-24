Karabük merkezli 6 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün projeli olarak yürütülmekte olan, silah kaçakçılığı dosyası kapsamında, tespiti yapılan şüphelilerin, yakalanarak gözaltına alınmasına yönelik, 24.12.2021 günü saat 07.00'de ilimiz merkezli; 6 İlde (Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Bolu, Çankırı, Ağrı) eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şahıslara ait ikamet, işyeri, araç ve kaçak silah atölyesinde gerçekleştirilen aramalarda; 28 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 22 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tüfek, 447 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 150 adet icra yayı, 77 adet namlu açmada kullanıldığı değerlendirilen iye, tornavida, pense vb. alet, 50 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca sürgüsü, 20 adet tabanca gövdesi, 2 adet kalaşnikof fişeği, 3 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 2 adet namlu açmada kullanılan matkap, 1 adet spiral, 1 adet torna makinesi, 1 adet oksijen kaynağı, 15 litre etil alkol ele geçirilmiş, dosya kapsamında 15 kişi gözetim altına alınırken, 4 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, 28 diğer şüpheli şahsın (İfade alınıp bırakılacak) ifade işlemleri devam etmektedir" denildi.