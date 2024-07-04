Karabük’te orman yangını

Ovacık ilçesi Soğanlı köyü Üzümcük mahallesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre" Sebebi bilinmeyen bir nedenle Karabük ün Ovacık ilçesine bağlı Soğanlı köyü Üzümcük mahallesinin ormanlık alanında orman yangını meydana geldi.

İhbardan sonra kısa sürede olay yerine giden ekiplerimiz yangına müdahaleye başlamıştır. Yangına 1 6 arozöz, 4 su ikmal ve 2 dozer olmak üzere 84 orman yangın işçisi, 17 teknik eleman ve 23 muhafaza memuru olmak üzere 124 personel ve köy sakinleri ile yangına müdahale ediliyor. Öte yandan Balıkesir den yakıt ikmali yapan yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

Öte yandan Bozuk ormanlık alan çıkan yangın örtü yangını şeklinde olup herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği belirtildi.