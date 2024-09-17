Karabük Üniversitesi tıp fakültesi öğretim üyesi dünya birincisi oldu

TOYP Global programında ülkemizi temsil eden Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Aydın Sinan Apaydın, 'Dünyanın 10 Başarılı Genci'nden biri seçilerek "Tıbbi Yenilik ve Buluşlar" alanında dünya birincisi oldu. Dr. Aydın Sinan Apaydın, tıp alanındaki inovatif (Yeni Fikirler, Farklı Düşünceler Yaratarak Uygulamaya Geçmek) çalışmalarıyla 2023 yılında TOYP Türkiye'de Türkiye'yi 2024 TOYP Global'de temsil etme hakkını kazanmıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Apaydın, dünya birincisi olarak "Dünyanın 10 Başarılı Genci" listesine adını yazdırdı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ülkemizi dünya çapında temsil eden Dr. Öğr. Üyesi Aydın Sinan Apaydın'ı başarısından dolayı tebrik ederek, "Üniversitemiz her geçen gün yeni ve çok önemli başarılar kazanmakta ve adını bilim tarihine altın harflerle kazımaktadır. Bu ödül ve kazanılan büyük başarılar, Karabük Üniversitesinin akademik kadrosunun ne kadar güçlü olduğunu ve öğrencilere ne kadar iyi bir eğitim verildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Karabük Üniversitesi öğrencilerimizin girdikleri yarışmalarda büyük ödüllerle dönmeleri aldıkları eğitimin uygulama sahasında büyük başarılar kazandırdığını göstermektedir. Karabük Üniversitesi olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye onları Türkiye ve dünya çapındaki yarışmalara katılmaya teşvik ederek başarılarımızı artırmaya devam edeceğiz. Akademik personelimizin de en iyi şekilde yetişmeleri ve dünyanın en iyi akademisyenleri haline gelmeleri için iş birliği protokolleri yapmaya, bilimsel yarışmalar düzenlemeye, kurum ve şirketlerin danışmanlık hizmetlerini yürütmeye hem teorik hem pratik sahada aktif bir şekilde çalışmayı büyük bir gayretle sürdüreceğiz" diye konuştu.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği tarafından 30 yıldır düzenlenen ve gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen TOYP Global, topluma katkı sağlayan ve geleceğin liderleri olma yolunda fark yaratan gençlerin başarılarını görünür kılmayı amaçlıyor. Dr.Aydın Sinan Apaydın ödülünü 29 Ekim - 2 Kasım 2024 tarihleri arasında Tayvan'ın Taoyuan şehrinde gerçekleştirilecek 2024 JCI Dünya Kongresi'nde alacak.

Dr. Aydın Sinan Apaydın TÜBİTAK 2219 bursuna hak kazanarak 1 yıl süreyle Duke Universitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Departmanında minimal invaziv omurga cerrahisi üzerine çalışmalarına ve araştırmalarına devam ederken, hali hazırda yapay zeka tabanlı oftalmoskopi ve kendinden ışık kaynaklı servikal ekartör projelerinde Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.