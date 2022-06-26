Karabük Valiliği Yenice ilçesinde kriz masası oluşturdu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; Yenice İlçemizde yaşanan aşırı yağış ve beraberinde yaşanan olumsuzlukları görmek incelemek ve çözüm üretmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Sahadaki arkadaşlarımız muhtarlarımızla gayretli çalışmalar yaptılar, şükürler olsun ki can kaybımız yok. Yollarımızın ve derelerimizin sanat yapılarında sıkıntılar oluştu, bazı evlerimizi ve bahçelerimizi su bastı. Hızlı bir şekilde sıkıntılarımızı bertaraf edeceğiz inşallah. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun. Bu gece aşırı yağmur bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız dere yataklarından uzak duralım, heyelan riski olan bölgelerden ve riskli yapılardan uzak duralım" denildi.