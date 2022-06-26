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Giriş Tarihi: 26.6.2022 21:46 Son Güncelleme: 26.6.2022 21:50

Karabük Valiliği Yenice ilçesinde kriz masası oluşturdu

Karabük Valiliği Yenice ilçesinde kriz masası oluşturdu

KARABÜK Valiliği gece saatlerinden itibaren yağmur şiddetini artıracağı bilgisi üzerine Yenice ilçesi kaymakamlığında kriz maması oluşturdu. Kriz masasında tüm birimlerle birlikte teyakkuz da olunduğu, bilgilerin an ve an paylaşıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; Yenice İlçemizde yaşanan aşırı yağış ve beraberinde yaşanan olumsuzlukları görmek incelemek ve çözüm üretmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Sahadaki arkadaşlarımız muhtarlarımızla gayretli çalışmalar yaptılar, şükürler olsun ki can kaybımız yok. Yollarımızın ve derelerimizin sanat yapılarında sıkıntılar oluştu, bazı evlerimizi ve bahçelerimizi su bastı. Hızlı bir şekilde sıkıntılarımızı bertaraf edeceğiz inşallah. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun. Bu gece aşırı yağmur bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız dere yataklarından uzak duralım, heyelan riski olan bölgelerden ve riskli yapılardan uzak duralım" denildi.

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Karabük Valiliği Yenice ilçesinde kriz masası oluşturdu
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