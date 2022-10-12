Karabük’te 4 katlı binada patlama: 4 yaralı

Vali Gürel, incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece saat 01.15 sıralarında binada patlama meydana gelmiş. Mutfak kısmında doğal gazdan kaynaklı bir patlama olduğu tahmin ediliyor. İlk belirlemelere göre 4 yaralımız var. Durumları iyi. Etraftaki bina ve araçlarda maddi hasar oluşmuş. Olayı detaylı bir şekilde arkadaşlarımız araştırıyor ama şu an ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı yönünde. Allah beterinden korusun. Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun 4 vatandaşımız hafif yaralarla atlatmış durumda" dedi.

"KIZIMI ENKAZIN ALTINDAN KURTARDIM"

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Uğur Dinçer, 10 yaşındaki kızını enkazın altından kurtardığını söyleyerek, "Gece yatıyorduk ve saat 01.00 sıralarında şiddetli patlama ile uyandık. Patlayan dairenin hemen yanında oturuyoruz. Her taraf duman altındaydı ve kızım odasında enkazın altında moloz yığınlarının arasında kalmış. Enkaz altında kızımı kurtardım. Yan komşumun eşi falan evinde yoktu, tekti. Onun da ellerinde falan yanıklar vardı" dedi.