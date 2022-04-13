Karabük’te acı bekleyiş: Down sendromlu Emine 281 gündür kayıp!

'ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUM'



281 gündür kayıp olan kızından gelecek haberi umutla bekleyen Ayush Dandal, "Öğle saatlerinde su almaya gittim. Bidonlara suyu doldurdum, o esnada Emine 'Anne' diye bağırdı. Ben de Emine buzağılara bağırıyor sandım. Hayvanlar yanıma geldi. 'Emine' diye bağırdım. Etrafı gezdik, bulamadık. Ben de aşağı kadar indim. Orada bir adamla kadına rast geldim. Onlar da polise haber verdiler. Ardından jandarma ve AFAD geldi, o kadar aramalar yapıldı. Hepsinden Allah razı olsun. Ben kızımın bulunmasını istiyorum, Allah rızası için. Gören, duyan, haber versin ne olur. Kızımın ölüsü ya da dirisinin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.