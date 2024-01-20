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Giriş Tarihi: 20.1.2024 14:41

Karabük'te acı olay: Kavgayı ayırmak isterken öldü!

Karabük'te G.S. ve oğlu O.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.S. aracına giderek silahını aldı. Durumu fark eden Yaşar Koçak ise kavgayı ayırmak isterken G.S.'nin silahından çıkan mermilerle ağır yaralandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İHA
Karabük’te acı olay: Kavgayı ayırmak isterken öldü!

Acı olay gece 02.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, cadde üzerinde G.S. ve oğlu O.S. henüz bilinmeyen bir sebeple isimleri öğrenilemeyen karşı tarafla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.S. aracına giderek silahını aldı.

Bu sırada kavgayı fark eden ve meyhanede garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar Koçak, işyerinin önüne çıkarak kavgayı ayırmak istedi.


G.S.'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği Yaşar Koçak ağır yaralandı. G.S. olaydan sonra firar etti. Olaya karışan oğlu O.S. ise gözaltına alındı. Yaşar Koçak (37) ise kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Karabük'te acı olay: Kavgayı ayırmak isterken öldü!
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