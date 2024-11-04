Karabük’te acı olay: Tek başına yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Olay; Dün gece Karabük'ün Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Yakınları aramalarına cevap alamadığı Kezban İnebey'i 112 aracılığı ile Emniyet birimine bildirdi.

Olay yerine giden Emniyet ve Sağlık Ekipleri Kezban İnebey'i evin ortasında yerde hareketsiz yatarak buldu. İlk belirleme göre kalp krizi geçirdiği düşünülen İnebey'in naaşı otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinden sonra Kezban İnebey kılınan cenaze namazından sonra Bartın Kumluca Beldesi Uluköy'de toprağa verildi.