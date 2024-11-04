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Giriş Tarihi: 4.11.2024 14:29

Karabük'te acı olay: Tek başına yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Karabük Namık Kemal Mahallesinde tek başına yaşayan 39 yaşındaki Kezban İnebey evinde ölü bulundu.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Karabük’te acı olay: Tek başına yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Olay; Dün gece Karabük'ün Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Yakınları aramalarına cevap alamadığı Kezban İnebey'i 112 aracılığı ile Emniyet birimine bildirdi.

Olay yerine giden Emniyet ve Sağlık Ekipleri Kezban İnebey'i evin ortasında yerde hareketsiz yatarak buldu. İlk belirleme göre kalp krizi geçirdiği düşünülen İnebey'in naaşı otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinden sonra Kezban İnebey kılınan cenaze namazından sonra Bartın Kumluca Beldesi Uluköy'de toprağa verildi.

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Karabük'te acı olay: Tek başına yaşayan kadın evinde ölü bulundu
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