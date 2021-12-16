Karabük’te Çinli şoför kaza yaptı!

Kaza öğle saatlerinde, D-755 yolu Hanköy mevkisinde meydana geldi. Karabük'e gelen Çinli Hu Weni yönetimindeki 34 BBP 740 plakalı otomobil, yoldan çıkarak dere kenarına devrildi. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından cam kırılarak araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan Hu Weni, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hu Weni'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.