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Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:23 Son Güncelleme: 16.12.2021 15:24

Karabük'te Çinli şoför kaza yaptı!

DHA
Karabük’te Çinli şoför kaza yaptı!

Karabük Eskipazar'da dere kenarına devrilen otomobilin sürücüsü Çin vatandaşı Hu Weni (27), yaralandı. Hastaneye kaldırılan Weni, tedavi altına alındı...

Kaza öğle saatlerinde, D-755 yolu Hanköy mevkisinde meydana geldi. Karabük'e gelen Çinli Hu Weni yönetimindeki 34 BBP 740 plakalı otomobil, yoldan çıkarak dere kenarına devrildi. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından cam kırılarak araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan Hu Weni, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hu Weni'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Aynı yerde öğle saatlerinde ikinci bir kaza daha meydana geldi. Yaşar B. yönetimindeki 78 EC 859 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Bir kısmı suyun içinde kalan otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yara almayan sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi.

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Karabük'te Çinli şoför kaza yaptı!
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