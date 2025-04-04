Karabük’te feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Karabük'ten Ankara istikametine seyreden Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki TIR ile Aziz Uluışık'ın kullandığı otomobil, dün saat 17.30 sıralarında Karabük Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı. Yoldan çıkan otomobil refüje savruldu. Otomobildeki Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık'ın (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Aziz Uluışık (53) ve Feride Uluışık (65) da ağır yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralalırdan Aziz Uluışık da burada hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü, gözaltına alındı. Otomobilin kontrolsüz olarak kavşağa girdiği iddia edildi.