Karabük’te feci kaza: Araçtan fırlayan çift öldü, Vali’nin oğlu yaralandı

Karabük'ün Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Bulak kavşağında dün gece meydana gelen kazada Karabük yönüne giden A.E.G. idaresindeki otomobil, Bulak köyü yönünden gelen Salih Portakal (71) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden dışarıya fırlayan Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaldırıma çıkarak duran otomobilin sürücüsü Ali Emre Gürel ile yanında bulunan Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.