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Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:45 Son Güncelleme: 30.6.2022 11:10

Karabük'te feci kaza: Araçtan fırlayan çift öldü, Vali'nin oğlu yaralandı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te feci kaza: Araçtan fırlayan çift öldü, Vali’nin oğlu yaralandı

Karabük'te gece geç saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan çift olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün ise Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi.

Karabük'ün Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Bulak kavşağında dün gece meydana gelen kazada Karabük yönüne giden A.E.G. idaresindeki otomobil, Bulak köyü yönünden gelen Salih Portakal (71) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden dışarıya fırlayan Salih Portakal ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaldırıma çıkarak duran otomobilin sürücüsü Ali Emre Gürel ile yanında bulunan Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Salih ve Behiye Portakal çiftinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan sürücünün Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karabük'te feci kaza: Araçtan fırlayan çift öldü, Vali'nin oğlu yaralandı
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