Karabük’te feci kaza: Araçtan fırlayan çift öldü, Vali’nin oğlu yaralandı

Yapılan incelemelerin ardından Salih ve Behiye Portakal çiftinin cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan sürücünün Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.