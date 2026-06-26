Karabük’te feci kaza! Takdir belgesi sevinci kursağında kaldı: Karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ



Kazayı gören vatandaşlar yaralı çocuğun yardımına koşarken, ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.