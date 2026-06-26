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Giriş Tarihi: 26.06.2026 13:16

Karabük’te feci kaza! Takdir belgesi sevinci kursağında kaldı: Karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Takdir belgesi almanın sevinciyle evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı. Çapmanın şiddetiyle çocuk yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Karabük’te feci kaza! Takdir belgesi sevinci kursağında kaldı: Karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı!
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Kaza, Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 HRZ 79 plakalı otomobil, okuldan aldığı takdir belgesiyle evine gitmek isteyen 13 yaşındaki A.Ç.'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan öğrenci başını otomobilin ön camına çarparken, çarpmanın şiddetiyle aracın ön camı kırıldı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Kazayı gören vatandaşlar yaralı çocuğun yardımına koşarken, ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



KARNE GÜNÜNDE YARALANDI

Yaralı öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAFRANBOLU #KARABÜK #KAZA

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Karabük’te feci kaza! Takdir belgesi sevinci kursağında kaldı: Karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı!
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