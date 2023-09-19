Karabük’te haklarında hapis cezası olan 2 kişi Emniyetin çalışması sonunda yakalandı

Karabük Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor. İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı saha çalışma sonucu haklarında hapis cezası bulunan FETÖ üyesi 2 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre" İl Emniyet Müdürlüğümüz İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında adli işlem yapılarak takibi yapılan şahıslar ile ilgili yürütülen işlemler neticesinde; Hakkında 6 Yıl 8 Ay kesinleşmiş cezası bulunan Ş. A. isimli şahıs ile hakkında 6 Yıl 3 Ay kesinleşmiş cezası bulunan; M. Ç. (İhraç Komiser Yardımcısı) isimli şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ilimizde yakalanmış, işlemleri sonrasında Karabük T Tipi Cezaevine teslim edildi.

Şehrimizde vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız ve mücadelemiz durmaksızın devam edecektir" denildi.