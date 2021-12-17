Karabük’te iş kazasında 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Olay akşamüzeri Karabük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir haddehanede meydana geldi. Çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle 19 yaşındaki S.O'nun üzerine demir yığınları düştü. Arkadaşları durumu fark edince hemen Jandarma ve Sağlık ekiplerine haber verdi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan işçi hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.