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Giriş Tarihi: 17.12.2021 00:42 Son Güncelleme: 17.12.2021 00:50

Karabük’te iş kazasında 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te iş kazasında 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir haddehanede üzerine düşen demir yığınlarının altında kalan 19 yaşındaki S.O hastanede yaşamını yitirdi.

Olay akşamüzeri Karabük Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir haddehanede meydana geldi. Çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle 19 yaşındaki S.O'nun üzerine demir yığınları düştü. Arkadaşları durumu fark edince hemen Jandarma ve Sağlık ekiplerine haber verdi.

Sıkıştığı yerden çıkartılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan işçi hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Karabük’te iş kazasında 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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