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Giriş Tarihi: 19.3.2022 21:53 Son Güncelleme: 19.3.2022 22:37

Karabük’te kadın cinayetine örnek karar

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te kadın cinayetine örnek karar

Karabük'te, 2 yıl önce boşandığı eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

KARABÜK te 2 yıl önce boşandığı Vildan Akkaya'yı çalıştığı iş yerinde başına silahla ateş ederek öldüren 43 yaşındaki Aydın Yılmaz 'a Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tasarlayarak ölüme sebebiyet vermekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay 12 Mart 2020 yılında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.1.5 yıl evli kaldıktan sonra şiddetli geçimsizlik ve şiddet nedeniyle Vildan Akkaya, Aydın Yılmaz'dan boşandı. Mahkemenin boşanma kararını verdikten 2 sonra Aydın Yılmaz, akşam saatlerinde Vildan Akkaya'nın çalıştığı iş yerine gelerek ruhsatsız silahı ile genç kadını yaraladı. Olay yerinden kaçan 43 yaşındaki Aydın Yılmaz asayiş şube ekiplerinin sıkı takibi sonrası yakalandı. Vildan Akkaya ise tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
Aydın Yılmaz için kasten ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüsten hakkında Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaklaşık 2 yıl süren mahkemenin son davası ise 18 Mart 2022 tarihinde Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Aydın Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, duruşmayı anne Fatma Akkaya ve baba Ramazan Akkaya da takip etti.
Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, yaptıkları değerlendirme sonucunda Aydın Yılmaz'ı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.

Mahkeme sonrası anne Fatma Akkaya, kızının kanının yerde kalmadığını belirterek "Yavrumu çok özledim. 2 sene oldu benim kızım öleli. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İçim çok rahatladı. O kanı bozuk çıkmış birde ben pişmanım diyor. Çok mutlu oldum, çok sevindim. Kanı yerde kalmadı benim çocuğumun. İnşallah oradan ölüsü çıkar" dedi.

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Karabük’te kadın cinayetine örnek karar
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