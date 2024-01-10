Karabük’te kaybolan şizofreni hastası mezarlıkta bulundu

5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40'ıncı Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Cavit Kirendibi, 6 Ocak'ta evden ayrıldı. Kirendibi, eve dönmeyince ailesi durumdan endişelenip polise ihbarda bulundu. Kirendibi'nin bulunması için AFAD ve polis ekipleri çalışma başlattı.



Kirendibi, bugün saat 01.30 sıralarında evine 3 kilometre mesafedeki 5000 Evler Mezarlığı'nda polis ekipleri tarafından sağ bulundu. Sağlık kontrolü için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cavit Kirendibi tedavisinin ardından taburcu oldu.