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Giriş Tarihi: 2.3.2022 23:37

Karabük’te kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İHA
Karabük’te kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Karabük’te kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralan Fatih Sivri (37) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sivri'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

Olay, Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Sivri (37) Sabit Öztürk ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Öztürk, yanında getirdiği bıçakla Sivri'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kanlar içerisinde kalan Sivri ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Sivri, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sivri'nin yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, cinayet zanlısı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Karabük’te kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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