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Giriş Tarihi: 5.12.2021 23:24

Karabük'te korkunç kaza! Otomobil 150 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük’te korkunç kaza! Otomobil 150 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yaklaşık 150 metrelik şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yenice ilçesindeki korkunç kaza, Yirmibeşoğlu Köyü Camii Yanı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Kazancı idaresindeki 78 AE 754 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik şarampole uçtu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü ile birlikte bulunan çocukları Sümeyye Serra ve Ahmet Emir yaralanırken, anne Ferhan Kazancı olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Sürücünün kendi imkanları ile haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yaralılar araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden anne Kazancı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
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Karabük'te korkunç kaza! Otomobil 150 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
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