Karabük’te korkunç kaza! Otomobil 150 metrelik şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü ile birlikte bulunan çocukları Sümeyye Serra ve Ahmet Emir yaralanırken, anne Ferhan Kazancı olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Sürücünün kendi imkanları ile haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yaralılar araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı.