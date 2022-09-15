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Giriş Tarihi: 15.9.2022 00:55

Karabük’te korkunç olay! Köpeklerden kaçarken taksi çarptı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan gence ticari taksi çarptı. Kazada ağır yaralanan genç tedavi altına alındı

İHA
Karabük’te korkunç olay! Köpeklerden kaçarken taksi çarptı

Olay, Karabük-Safranbolu karayolu Emek Kavşağı'nda meydana geldi. İş çıkışı köpeklerin saldırısından kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Feyzullah Tuncer'e, Mustafa S. idaresindeki ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı önce Safranbolu Devlet Hastanesine ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Karabük’te korkunç olay! Köpeklerden kaçarken taksi çarptı
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