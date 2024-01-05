Karabük’te mağaza çalışanı, çalıştığı mağazayı dolandırdı

Karabük'te bir Kemal Güneş Caddesi'ndeki bir AVM'de hizmet veren ünlü teknoloji mağazasının şubesinde depodaki sayımda bazı ürünler eksik çıkınca çalışanlar satış elemanı B.S.B'den şüphelendi. B.S.B., suçunu itiraf edince polise haber verildi.

Gözaltına alınan B.S.B'nin ayrıca gelen müşterilerin beğendiği cep telefonlarının yeni yıldan sonra geleceğini, zamlı fiyattan etkilenmeden ürünleri alabilmeleri için peşin para vermelerinin gerektiğini söyleyip para topladığı ve ürünleri teslim etmediği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen evli ve bir çocuk babası B.S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.