Karabük’te pat pat kazası:1 ölü, 6 yaralı

Olay Yenice ilçesi Çeltik köyü Koca Muratlar Okul mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İsmail Onur'un(34) kullandığı halk arasında Patpat olarak tabir edilen aracın sürücüsünün kontrolünden çıkarak köy yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile Özcan Kayalı (35) ağır yaralanırken, Semra Yeşil (35), Yusuf Talha Kayalı (8), Emir Ali Yeşil (2), Elif Rana Kayalı (9) ve Hira Nur Kayalı (10) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan İsmail Onur Yenice Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmail Onur'un Yenice Devlet Hastanesinde memur olarak çalıştığı belirtildi.

Köylerde İlkbahar ve Yaz aylarında taşıma aracı olarak kullanılan patpatların sık olarak yaralamalı ve ölüm kazalara sebep olduğu belirtildi.