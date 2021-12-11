Karabük’te silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Esentepe mahallesi Esen sokak'ta meydana geldi. Büfe işleten Vedat ve Erol B. İle aralarında daha evvelden husumet olan Selim K. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Selim K.'nın yanında getirdiği bıçağı çekmesi üzerine Vedat B. yanında bulundurduğu ruhsatsız silahı ile Selim K.'yı ayağından yaraladı. Silah sesi üzerine mahalle sakinlerinin polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Polis Selim K.'yı arka sokakta saklanırken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra tedavisinin yapılması için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından kurşunla yaralanan Selim K.'nın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Polisin geldiğini gören Vedat B. aracı ile olay yerinden kaçarken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.