Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te silahlı kavga: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 11.12.2021 00:48 Son Güncelleme: 11.12.2021 00:54

Karabük’te silahlı kavga: 1 yaralı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te silahlı kavga: 1 yaralı

Karabük'ün Esentepe mahallesinde daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan kavgada 1 kişi silah ile vurularak ayağından yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Selim K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Esentepe mahallesi Esen sokak'ta meydana geldi. Büfe işleten Vedat ve Erol B. İle aralarında daha evvelden husumet olan Selim K. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Selim K.'nın yanında getirdiği bıçağı çekmesi üzerine Vedat B. yanında bulundurduğu ruhsatsız silahı ile Selim K.'yı ayağından yaraladı. Silah sesi üzerine mahalle sakinlerinin polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Polis Selim K.'yı arka sokakta saklanırken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra tedavisinin yapılması için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağından kurşunla yaralanan Selim K.'nın hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

Polisin geldiğini gören Vedat B. aracı ile olay yerinden kaçarken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Bakan Gül duyurdu! Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor
Heyecanlandıran haberi sosyal medyadan duyurdular! Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! 2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: 10 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA | İkinci el araç satışı kolaylaşıyor! Yeni sistem belli oldu
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Feryal Gülman’ın eşi Kemal Gülman’la 8 yıldır süren boşanma davası sonuçlandı ama…
Kılıçdaroğlu Diyarbakır ziyaretini neden iptal etti? Şok HDP iddiası
Ali Babacan'a bir tepki de Çanakkale'de! Davasını satan vatanını da satar...
Esra Erol'dan canlı yayında bebek müjdesi! Gözyaşlarına hakim olamadılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’te silahlı kavga: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA