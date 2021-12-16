Karabük’te silahlı kavga: 3 yaralı, 5 gözaltı

Olay, gece 100'üncü Yıl Mahallesi 1010 No'lu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Ç. ve beraberindeki kişiler, aralarında husumet bulunan Ercan E. ve Cem E.'nin olduğu büfeye geldi. Burada başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.