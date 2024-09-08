Karabük’te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı

Olay, 7 Eylül 2024 günü akşam saatlerinde Karabük-Zonguldak kara yolu Soğuksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yenice ilçesi istikametinden Karabük yönüne gelen Arif Bektaş idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki demir korkuluklara çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten Filyos Çayı'na uçtu.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, ters bir şekilde bir bölümü suya gömülen otomobildekilerin yardımına vatandaşlar koştu. Sürücü ve eşi Seher Bektaş yaralı olarak otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kentte bir haddehanede işçi olarak çalışan Arif Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren Arif Bektaş Soğuksu Mahallesi Merkez Camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazından ardından Karabük Salmanlar köyünde toprağa verildi.