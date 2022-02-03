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Giriş Tarihi: 3.2.2022 17:08 Son Güncelleme: 3.2.2022 18:17

Karabük'teki kazada 3 kişi yaralandı

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Karabük’teki kazada 3 kişi yaralandı

Karabük Eskipazar karayolunda yüksek gerilim hattı direğine çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken araç ta bulunan 3 kişi yaralandı. Elektrik direğinin ve yüksek gerilim hattın araç üstüne düşmemesi yaşanabilecek faciayı önledi.

Olay öğlen saatlerinde Karabük Eskipazar Karayolunda meydana geldi. O.K. sevk ve idaresindeki özel aracı ile Eskipazar ilçesi istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Sündek Kavşak Mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan yüksek gerilim hattı direğine çarptı.

Çarpmanın etkisi ile elektrik direği devrilirken, araç boş araziye savruldu.

Yüksek gerilim hattını ve direğin araç üstüne düşmemesi büyük faciayı önledi. Araçta bunan 3 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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Karabük'teki kazada 3 kişi yaralandı
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