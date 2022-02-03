Karabük’teki kazada 3 kişi yaralandı

Olay öğlen saatlerinde Karabük Eskipazar Karayolunda meydana geldi. O.K. sevk ve idaresindeki özel aracı ile Eskipazar ilçesi istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Sündek Kavşak Mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan yüksek gerilim hattı direğine çarptı.
Çarpmanın etkisi ile elektrik direği devrilirken, araç boş araziye savruldu.
Yüksek gerilim hattını ve direğin araç üstüne düşmemesi büyük faciayı önledi. Araçta bunan 3 kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.