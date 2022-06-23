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Giriş Tarihi: 23.6.2022 23:13 Son Güncelleme: 23.6.2022 23:33

Karabük’ün ilk Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu araştırmacı gazetecisi 75 yaşında yaşamını yitirdi

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’ün ilk Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu araştırmacı gazetecisi 75 yaşında yaşamını yitirdi

Safranbolu ilçesinin tarihi ve tanıtımında büyük katkı sağlayan Karabük’ün ilk Gazetecilik Yüksek Okul mezunu araştırmacı yazar ve gazetecisi olan 75 yaşındaki Aytekin Kuş, İstanbul da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 54 yıldır biriktirdiği, içinde Safranbolu’nun tarihi anlatan birçok eserlerinde bulunduğu 4 Bin adet yazılı ve görsel eserlerinden oluşan birikimini hem korunması hem de gelecek kuşaklara bilgi kaynağı oluşması için 4 torunun adını verdiği bir kütüphane açan ilk kişi oldu.

SON RÖPORTAJINI SABAH GAZETESİNE VERDİ

Son röportajını Şubat ayında Sabah gazetesi muhabirine veren merhum Aytekin Kuş "54 yıldır bölgemizin başta tarihini anlatan, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıları hakkında bilgi içeren, bölgenin önemli şahsiyetleri hakkında bilgi içeren ve şahsımın kaleme aldığı yazılı ve görsel belgeleri ile kitaplarından oluşan 4 bin adet arşivim oluştu. Bu arşivimi gelecek nesillere aktarmak istedim. Arşivimin yarısını Bay sinema lakaplı büyüğümüzün kurduğu İlker İnanoğlu İletişim fakültesine bağışlarken, diğer yarısını ise Safranbolu'nun değerli büyüklerinden iş insanı Şefik Dizdar'ın rahmetli eşi adına yaptırdığı Leyla Dizdar Kültür Merkezinde kurduğum kütüphaneye bağışladım" diye konuşmuştu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK 4 TORUNU ADINA KÜTÜPHANE OLUŞTURDU

Kurduğu kütüphanenin belki de ilk olduğunu belirten merhum Kuş, "Ataberk (23), Barkın (15), Emine Ecem (6) Yusuf Emir (5) isimli torunlarımın adını verdiğim bu kütüphanede, benim sağlığımda ve ilerki dönemlerde buraya ilgi duymalarını, onlara bir dede olarak kitabın, okumanın toplumsal hizmetin erdemine ilişkin bir öncülük yapmak istedim. Torunum Barkınla birlikte TRT ye "Emanetim Safranbolu" isimli bir belgesel çekmiş idik. Belki bir Türkiye de bir ilk olabilir bir dedenin 4 torunu adına bir kütüphane kurup ve toplumun hizmetini sundum. Benim bir çeşme veya sosyal tesis yaptırma gücüm yok anca elimdeki 54 yıldır biriktirdiğim bu kitapları bağışlayarak bu güzel ve tarih kokan şehre bağışlama imkanım oldu. Safranbolu tarihi üzerine araştırmacılar, Üniversiteler öğrencileri gelip hem yazılı hem de görsel olan bu belgelerden yararlanabilirler. Ayrıca Türker İnanoğlu İletişim Fakültesindeki kurulacak kütüphane ile birlikte ömrümün sonuna kadar Safranbolu'nun Kültürel yapısını gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu ve hazını yaşayacağım. Bana iş insanı Şefik Dizdar beyin rahmetli eşi Leyla Hanımefendi adına yaptırdığı bu binada bana her türlü desteği veren tüm kişi ve kurumlara ve Safranbolu da ilklere imza atan Safranbolu'nun bu günlere gelmesinde en büyük payı olan eski Belediye Başkanı Kızıltan Uluvak'a şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Kütüphanede sadece Safranbolu'nun mimarı, kültürel ve folklorik yapısı ile ilgili doküman ve kitaplar değil bu bölgede yaşamış ünlü ve şahsiyetli kişiler, bölgedeki iller hakkında da kitap ve dokümanlar bulunuyor.

DEDEMİN BU ESERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIM

15 yaşındaki torunu Barkın Kuş ise, "Dedemin armağan ettiği tüm eserlere diğer kuzenlerim ve abimle sahip çıkacağız. Bu eserleri ilk günkü gibi ebedi muhafaza edeceğiz. Safranbolu'nun kültürel, mimari ve folklorik geçmişi hakkında bilgi sahip olmak isteyen herkes bu kütüphaneden yararlanabilirler. Abim ve kuzenlerim adına dedeme böyle bir kütüphane açtığı için çok teşekkür ederiz. Dedem ömrünü Safranbolu'ya adamış bir kişidir" dedi. Uzun zamandır kalp yetmezliği rahatsızlığı olan araştırmacı gazeteci Aytekin Kuş, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Kuş için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendikten sonra, Safrabolu Aile Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Aytekin Kuş 3 erkek bir kız olmak üzere 4 çocuk babası idi.

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Karabük’ün ilk Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu araştırmacı gazetecisi 75 yaşında yaşamını yitirdi
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