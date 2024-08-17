Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor

Ovacık ilçesi Beydini ve Alınca Köyleri arasındaki ormanlık alanda sebebi bilinmeyen nedenle 16 Ağustos 2024 günü saat 14.20 orman yangını çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile Karabük Orman İşletmesine bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etmelerine rağmen, rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede yayılmıştı.

Saatte 25 ila 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle yangın 13 ayrı bölgeye sıçradı. Sarp ve zorlu arazi yapısı nedeniyle yangına müdahale zorlukla yapılırken, ekipler gece boyu özverili çalışmalarını sürdürdü. Günün aydınlanması ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 yangın söndürme helikopteri orman yangınına havadan müdahaleye başladı. Yangının 21 saattir devam ettiği belirtildi.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "16 Ağustos 2024 günü saat 14.20 sıralarında Ovacık ilçesi Alınca ve Beydini köyleri arasındaki ormanlık alanında başlayan yangına 61 Araç, 192 personel ile müdahale ile devam edilmektedir. Karabük ve Yenice Orman İşletmesi yanı sıra Karabük DSİ Şube Müdürlüğü, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyesi ve Kardemir A.Ş. ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekip ve araçlarla müdahalemiz tüm hızı ile devam ektedir. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 2 adet yangın söndürme helikoptrei yangına müdahale ediyor. Bunun yanı sıra Bartın ve Ereğli Orman İşletmesi ekipleri de bölgeye intikal etmek için yola çıkmış bulunuluyor" denildi.