Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dev uyuşturucu operasyonu

Karaburun Cumhuriyet Başsavcısı Osman Beraat Çetin'in talimatıyla harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu madde imalatı yapan ve satan şüphelileri tespit etti.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ekipler Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa olmak üzere toplam 11 ilçede eş zamanlı baskınlar yaptı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda jandarma ekipleri şüphelilere ait ev ve işyerlerini didik diki aradı. 250 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda limanda bulunan bir teknede de arama yapıldı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.