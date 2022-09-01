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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:01 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:01

Karaburun Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Karaburun Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Karaburun kamp alanları, her gidenin tekrar gitmek istediği güzelliklere sahip yerlerdir. Her köşesinde farklı bir doğal güzellik barındıran bu alanlarda berrak sular ve yemyeşil ağaçlar arasında çadır kampı yapmak mümkündür. Özellikle İzmir halkının sıkça kafa dinlemek için kaçtığı Karaburun'da ücretli, ücretsiz pek çok kamp alanı bulunur. Bu nedenle kampçılar Karaburun kamp alanları ve olanaklarını gitmeden araştırmalıdır.

Karaburun Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Karaburun Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Karaburun kamp alanları, şehrin gürültüsünden, betonlardan ve stresten uzaklaşmak isteyen kampçılar için bulunmaz bir nimettir. Çünkü el değmemiş kamp alanları ile sakin ve huzurlu bir kamp için olanak sağlarlar. Bu nedenle daha önce Karaburunda kamp yapmamış ancak kamp yapmak isteyen bireyler; Karaburun kamp alanları, en iyi denize sıfır Karaburun Çadır kamp alanları ve çadır kurulacak yerleri araştırarak bu alanlar hakkında doğru bilgilere ulaşmak isterler.

Karaburun Kamp Alanları

Tuzla Plajı Kamp Alanı: Halk arasında "Doktorlar plajı" olarak da bilinen Tuzla plajı, Karaburun'un Küçükbahçe mahallesinde yer almaktadır. Henüz fazla insan tarafından keşfedilmemiş güzelliklerden birisi olan bu alanda denize sıfır şekilde kamp yapmak mümkün. Mavi ve yeşilin muhteşem uyumunu barındıran bu alanda maalesef herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Bu sebeple kampçılar gelirken hazırlıklı olmalıdır.

Sarpancık Deniz Feneri: Muhteşem manzarası ile pek çok kampçıyı mest eden bir alan olan Sarpancık deniz feneri kamp alanında maalesef herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Bu nedenle gelmeden önce kampçıların hazırlıklı bir şekilde gelmesi tavsiye edilmektedir.

Badembükü Kamp Alanı: El değmemiş sahillerden bir tanesi olan Badembükü'nde çadır kampı yapmak için oldukça güzel alanlar bulunmaktadır. Sessiz, sakin ve kalabalıktan uzak bir şekilde kamp yapmak isteyen bireyler için Badembükü plaj ve kamp alanı oldukça idealdir. Girişi ücretsiz olan bu kamp alanında elektrik ve su bulunmamaktadır ancak tuvalet bulunmaktadır. Gelecek olan kampçılar hazırlıklarını buna göre yapmalıdır.

Dolungaz Kamp Alanı: Karaburun'un tam merkezinde yer alan ve harika bir koya sahip olan bu kamp alanında hem ücretli hem de ücretsiz kamp alanları bulunmaktadır. Ücretsiz kısımda herhangi bir işletme ya da tesis bulunmamaktadır. Buraya gidecekseniz ihtiyaçlarınızı önceden temin etmeniz gerekmektedir. Koyu diğer kısmında ise ücretli bir kamp alanı bulunmaktadır. Bu kamp alanında ihtiyaçlarınızı karşılamanız mümkündür.

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Karaburun Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Karaburun Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
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