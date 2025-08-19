Karaburun’da denizde kaybolan Nureddin Toraman 4 gündür aranıyor

Olay, geçtiğimiz gün haftasonu Arnavutköy Karaburun sahilinde meydana geldi. Fotoğraf çekmek için denize giren Nureddin Toraman, bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

4 gündür kaybolduğu Karaburundaki denizde arama çalışması devam eden Nureddin Toraman'ın olaydan dakikalar önce arkadaşlarıyla sahilde vakit geçirdiği görüldü. Telefonuyla kıyıda kayıt yaptığı sırada aniden dalganın vurmasıyla yere düştüğü anlar çekilen görüntülere yansıdı. Nurettin Toraman'ın kaybolmasının ardından 4 gün geçmesine rağmen denizde bir izine rastlanılmadığı kaydedildi.