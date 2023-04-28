Karacaahmet Mezarlığı’nda başıboş köpek sorunu

Türkiye'de başıboş köpek terörü devam ederken Karacaahmet Mezarlığı'nda çeklien görüntüler gündem oldu.

İstiklal Savaşı gazilerinin kabirlerinin de yer aldığı Karacaahmet'te birçok köpek kulübesinin olduğu, başıboş köpeklerin burada beslendiği görüldü.İstanbul'un en büyük ve en eski kabristanlarından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı, başıboş köpeklerin istilasına uğradı. Başıboş köpeklerin, mezarlığa giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlara saldırdığı bildirildi. Yayınlanan görüntüde, köpeklerin mezarları kazdığı da görüldü. Başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını belirten bir kadın vatandaş, "Köpeklerden dolayı her bayram gelemiyorum." ifadesiyle isyan etti.

sosyal medyada şikayetlere rağmen İBB'nin harekete geçmediğini ifade eden vatandaşlar, köpek istilasının sona erdirilmesi için İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nı göreve davet etti.