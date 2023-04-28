Haberler Yaşam Haberleri Karacaahmet Mezarlığı’nda başıboş köpek sorunu
Giriş Tarihi: 28.4.2023 14:56 Son Güncelleme: 28.4.2023 15:28

Karacaahmet Mezarlığı’nda başıboş köpek sorunu

Üsküdar’da bulunan İstanbul’un en büyük mezarlıklarından biri olan Karacaahmet’teki başıboş köpekler bir kadına saldırdı. Yoğun şikayetlere rağmen İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığının herhangi bir çalışma yapmaması tepki çekti.

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Karacaahmet Mezarlığı’nda başıboş köpek sorunu

Türkiye'de başıboş köpek terörü devam ederken Karacaahmet Mezarlığı'nda çeklien görüntüler gündem oldu.

İstiklal Savaşı gazilerinin kabirlerinin de yer aldığı Karacaahmet'te birçok köpek kulübesinin olduğu, başıboş köpeklerin burada beslendiği görüldü.İstanbul'un en büyük ve en eski kabristanlarından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı, başıboş köpeklerin istilasına uğradı. Başıboş köpeklerin, mezarlığa giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlara saldırdığı bildirildi. Yayınlanan görüntüde, köpeklerin mezarları kazdığı da görüldü. Başıboş köpeklerin saldırısına uğradığını belirten bir kadın vatandaş, "Köpeklerden dolayı her bayram gelemiyorum." ifadesiyle isyan etti.

sosyal medyada şikayetlere rağmen İBB'nin harekete geçmediğini ifade eden vatandaşlar, köpek istilasının sona erdirilmesi için İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nı göreve davet etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Bilgin duyurdu: Emekli maaşlarına refah payı geliyor
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük hayali: Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirkete vermek
Selçuk Bayraktar sabah.com.tr’ye konuştu: SİHA’lara ilk cevap teröristlerden değil HDP ve CHP’den geldi
CHP’li başkan bir çivi dahi çakmamıştı! Köprünün açılışını Başkan Erdoğan yapacak
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Hatay'da korkutan deprem
Kılıçdaroğlu'ndan 'Algı operasyonu nasıl yapılır?' dersi! Ayasofya Camii üzerinden kirli plan
68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi
Son dakika | MSB açıkladı! Sudan'da Türk tahliye uçağına ateş açıldı
Erdoğan’ın rahatsızlığı neyi tescilledi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Karacaahmet Mezarlığı’nda başıboş köpek sorunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA