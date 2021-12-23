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Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:10 Son Güncelleme: 23.12.2021 11:12

Karacadağ kayak merkezi sezonuna hazırlanıyor

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Karacadağ kayak merkezi sezonuna hazırlanıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bölgenin tek kayak merkezi konumunda bulunan Karacadağ kayak merkezi kayak sezonuna hazırlanıyor.

Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 1919 rakımlı Karacadağ kayak merkezinde kar yağışı devam ederken kar yağışından dolayı yol açma çalışmaları iş makinalarıyla devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumuna sahip kayak merkezinde kar yağışı sürerken kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği öğrenildi.

Kar yağışının sürdüğünü belirten Karacadağ Kayak Merkezi Sorumlusu Orhan Atilla şunları kaydetti. ''Bölgenin tek kayak merkezi olan Karacadağ kayak merkezimizi geçen yıl kuraklıktan dolayı açamadık, 4 gündür kayak merkezimize durmaksızın kar yağıyor, ekiplerimiz yol açma çalışmalarına devam ederken bir yandan da kayak sezonuna hazırlık yapıyoruz. İnşallah bu hafta sonu kayak merkezimizi kayak sezonuna açarak kayak severleri ağırlayacağız.'' dedi.

Kayak merkezine ulaşım yolunun açık olduğu, hafta sonuna kadar yol açma çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

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Karacadağ kayak merkezi sezonuna hazırlanıyor
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