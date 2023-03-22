Haberler Yaşam Haberleri Karacasu’da prefabrik konutların yapımı bitiyor
Giriş Tarihi: 22.3.2023 18:31 Son Güncelleme: 22.3.2023 18:36

Karacasu’da prefabrik konutların yapımı bitiyor

Kahramanmaraş Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’nde toplamda 396 prefabrik evin kurulumunda sona gelindi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Karacasu’da prefabrik konutların yapımı bitiyor

Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş'ta şehrin ihya ve inşası noktasında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için de şehrin farklı noktalarına geçici barınma merkezlerinin kurulumuna devam ediliyor

Şehrin en büyük geçici konaklama merkezlerinden Karacasu Konteyner Kent'te de çalışmalar kesintisiz sürüyor. Etaplar halinde sürdürülen çalışmalarda zemini hazırlanan alanlarda konteyner kurulumu devam ediyor.

5'inci etap çalışmaları kapsamında Karacasu Geçici Konaklama Merkezi'ne toplamda 396 prefabrik ev de inşa ediliyor. Prefabrik evlerin kurulumu sürürken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de alanda alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Prefabrik evlerin kurulumunun ardından bölgede gerçekleştirilecek asfalt, çevre düzenleme, peyzaj ve oyun grubu imalatlarının da tamamlanmasıyla Karacasu Geçici Konaklama Merkezi 5'inci etabı depremzedelerin hizmetine sunulacak.

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Karacasu’da prefabrik konutların yapımı bitiyor
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