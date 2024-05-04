Karaciğer hastalarına iyi gelecek basit bir yöntem bulundu

İngiltere merkezli Independent sitesindeki habere göre yalnızca bir öğün et yememenin bile karaciğer hastalarında olumlu etki yarattığı gözlemlendi. Araştırmayı ABD'deki Virginia Commonwealth Üniversitesi'nden uzmanlar gerçekleştirdi. Çıkan sonuçlara göre sadece bir öğün et yememenin bile, siroz gibi ileri seviye karaciğer hastalığından muzdarip kişilerde olumlu etki yarattığı tespit edildi. Çalışmaya önderlik eden gastroenterolog Jasmohan Bajaj, bulgularla ilgili "Diyetinizde arada sıra etsiz bir öğün yemek gibi küçük değişikliklerin bile siroz hastalarında zararlı amonyak seviyelerini düşürerek karaciğere faydalı olabileceğini görmek heyecan verici" dedi.