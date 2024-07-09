Karaciğer nakledildi, kalp bekliyor

İstanbul'da 2019'da metabolizma rahatsızlığı ile dünyaya gelen Elif Kekeç'e, 2 yaşında karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. 5 yaşındaki Elif, özel hastanede yapılan karaciğer nakli ile hayata tutundu. Ameliyatın ardından 25 gün yoğun bakımda kalan Elif, kısa süre sonra da kalp rahatsızlığı yaşadı. Yapılan tetkiklerde kalp yetmezliği geliştiği saptanan Elif, 4 ay önce ailesi tarafından götürüldüğü Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlaç tedavisi başlanan Elif, kalp nakli sırasına alındı. Uygun donör bulunduğunda kalp nakli yapılacak. Elif'in babaannesi Hatun Kekeç, torununun önce karaciğer yetmezliği, şimdi de kalp yetmezliği ile mücadele ettiğini söyleyerek, "Şu anda ilaç tedavisi alıyor. Kalp nakli bekliyoruz. Nakil çıkarsa Elif'i hemen ameliyata alacaklar. Elif'i eve bile göndermiyorlar. Durumu çok kritik. Vatandaşlarımız duyarlı olsun organ bağışı konusunda. Elif'im gibi çocuklar, torunlarımız, çocuklarımız bir sürü organ bekleyen insan var. Organlarımız toprakta çürüyeceğine bir umut olsun, yaşam olsun" diye konuştu.