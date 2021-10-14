Karaciğer nakli olan Abdullah Keleş: Bize yeni hayat bağışladı

Adana'da 16 sene önce karaciğer yetmezliği hastalığına yakalanan ve uzun yıllardır bu hastalıkla mücadele eden 58 yaşındaki Abdullah Keleş, trafik kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki M.G.'nin ailesinin organ bağışı sayesinde hayata tutundu.

Sağlık durumu iyi olan ve taburcu olmaya hazırlanan 2 çocuk babası Abdullah Keleş, "Bize yeni hayat bağışladı" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Keleş'in 25 yıllık hayat arkadaşı Fatma Keleş'de: "Çok sıkıntılar çektik. Haftalarca hastanede kaldık. Eşimin hastalığı yüzünden çocuklarımla yeterince ilgilenemedim. Organ nakli olacağını duyunca elim ağayım titredi, sevinçten ağladım" dedi. Abdullah Keleş'e kadavradan organ nakli yapan ekipte bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Organ Nakil Bölümünden Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam, "Pandemi döneminde kadavra bağışı çok azaldı. Kadavra bağışı bu sene bizim ilk oldu. Bağış olmadığı için toplumu bilgilendirmeliyiz. Toprak olacak organları bağışlamak 5 insanın hayatını kurtarabilmektedir. 1 insanın hayatını kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir" diye konuştu.

16 YILDIR HASTALIKLA MÜCADELE

Kamyon şoförlüğünden emekli olan ve şu anda da çiftçilikle uğraşan Abdullah Keleş, 2005 yılında ağzından kan gelme şikayetiyle doktora gitti. Fatma Keleş'le 25 yıldır evli olan Abdullah Keleş'e 'karaciğer yetmezliği' teşhisi konuldu. Hatice ve Alihan adında 2 çocuk sahibi olan Abdullah Keleş'e organ nakli için ailesinden uyumlu donör çıkmadı. Abdullah Keleş, kadavradan bağış beklemeye başladı. Trafik kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki M.G.'nin ailesi çocuklarının organlarını bir hastaya umut olması için bağışladı. M.G.'nin karaciğeri 16 yıldır hastalıkla mücadele eden Abdullah Keleş'le uyumlu çıktı. Müjdeli haberi alan Abdullah Keleş, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Organ Nakil Bölümünde 22 Eylül'de ameliyata alındı.

"ZAMAN KAYBETMEDEN HASTANEYE GELDİM"

Abdullah Keleş'e kadavradan alınan karaciğer, Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam, Doç. Dr. Abdullah Ülkü, Doç. Dr. İsmail Cem Eray ve Doç. Dr. Gökhan Sarıtaş'tan oluşan ekip tarafından 12 saat süren başarılı ameliyat sonrası nakledildi. Yaklaşık 3 haftalık tedavinin ardından taburcu olmaya hazırlanan Abdullah Keleş ve kendisine refakatçilik yapan hayat arkadaşı Fatma Keleş, duygularını SABAH'a anlattı. Tam 16 yıldır hasatlıkla mücadele ettiğini çok zor günler geçirdiğini belirten Abdullah Keleş, "Telefon çaldı, 'Size uyumlu karaciğer çıktı' dediler. Çok sevindim. Hiç zaman kaybetmeden arabama atlayarak hastaneye geldim. Şu anda Allah'a çok şükür çok iyiyim." dedi.

"ÇOCUKLARIMLA İLGİLENEMEDİM"

Hayatını kurtaran aileye dua eden Abdullah Keleş, "Bana çok büyük bir iyilik yaptılar. Organ bağışında bulunarak beni kurtardılar. Bize yeni hayat bağışladılar. Benim gibi nice bekleyen hastalar var. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum. 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesi sonucu organa kavuştum. Allah gittiği yerde Peygamber Efendimize (s.a.v.) komşu eylesin. Ailesine de teşekkür ederim" diyerek duygularını dile getirdi. Eşinin hastalık döneminin çok sıkıntı çektiklerini anlatan Fatma Keleş, "Haftalarca hastanede kaldık. Maddi ve manevi çok sıkıntılar çektik. Eşimin hastalığı yüzünden çocuklarımla yeterince ilgilenemedim. Organ nakli olacağını duyunca elim ağayım titredi, sevinçten ağladım. Donör olan aileden Allah razı olsun" dedi.

İNSANLIĞI KURTARMAK İÇİN…

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılgan Tolga Akçam, pandemi döneminde kadavra bağışının çok azaldığını söyledi. Organ bağışının artması gerektiğine dikkat çeken Akçam, "Hastamıza pandemi döneminde kadavradan nakil yaptık. Pandemi döneminde kadavra bağışı çok azaldı. Kadavradan nakiller bayağı sekteye uğramakta. Kadavra bağışı bu sene bizim ilk oldu. Bağış olmadığı için toplumu bilgilendirmeliyiz. Beyin ölümü gerçekleştiği zaman hasta ölmüş demektir. Toprak olacak organları bağışlamak 5 insanın hayatını kurtarabilmektedir. 1 insanın hayatını kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE DURMA NOKTASINA GELDİ

Doç. Dr. Abdullah Ülkü ise son 2 yıldır organ bağışlarının Türkiye'de durma noktasına geldiğini söyledi. Ülkü, Keleş'e yapılan karaciğer naklinin bu sene kentte yapılan ilk kadavradan nakil olduğuna da dikkat çekerek, şunları söyledi: "Hastamız taburcu aşamasında. Sağlığı son derece iyi. Herkesin canlı vericisi yok. Bekleme listesinde binlerce hasta var. Asıl kahramanlar o organları bağışlayan aileler. Bir kişiyi, beş kişiyi, yedi kişiyi tekrardan hayata döndürme şansınız var. Lütfen bunu kullanın."