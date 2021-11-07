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Giriş Tarihi: 8.11.2021

Karaciğer nakli oldu sahnelere döndü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Karaciğer nakli oldu sahnelere döndü
Hepatit B'ye bağlı siroza yakalanan Aydınlı tiyatro sanatçısı Ömer Faruk Yıldırım (54) Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu. Yıldırım, geçen hafta bir yıl ara verdiği sahnelere geri döndü. Didim Nurullah Kocabıyık Salonu'nda sahnelenen Karagöz-Hacivat oyununda Hacivat performansıyla izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan Yıldırım "En büyük korkum bir daha sahneye çıkamamaktı. Doktorlarımın onayı ile 13 ay sonra yeniden izleyicilerle buluştuğum için çok mutluyum. İlk kez sahneye çıkıyormuşçasına heyecanlıydım. Bundan sonra organ bağışının önemini anlatmak için oyun yazıp oynayacağım" dedi. Yıldırım ile aynı oyunda Karagöz'ü canlandıran sanatçı Ümit Kutbay da sahne arkadaşına pasta sürprizi yaptı. Ömer Faruk Yıldırım şu anda eşi Zeynep ile birlikte sağlıklı günlerin keyfini çıkarıyor.
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Karaciğer nakli oldu sahnelere döndü
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