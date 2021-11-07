Karaciğer nakli oldu sahnelere döndü

Hepatit B
'ye
bağlı siroza yakalanan
Aydınlı tiyatro
sanatçısı Ömer Faruk
Yıldırım (54) Akdeniz
Üniversitesi'nde yapılan
karaciğer nakliyle
hayata tutundu. Yıldırım,
geçen hafta bir yıl ara verdiği
sahnelere geri döndü. Didim Nurullah Kocabıyık Salonu
'nda
sahnelenen Karagöz-Hacivat oyununda
Hacivat performansıyla
izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan
Yıldırım "En büyük korkum
bir daha sahneye çıkamamaktı.
Doktorlarımın onayı ile
13 ay sonra yeniden izleyicilerle
buluştuğum
için çok mutluyum.
İlk kez sahneye çıkıyormuşçasına
heyecanlıydım.
Bundan
sonra organ bağışının
önemini anlatmak için
oyun yazıp oynayacağım"
dedi. Yıldırım ile aynı oyunda
Karagöz'ü canlandıran sanatçı Ümit Kutbay
da sahne arkadaşına
pasta sürprizi yaptı. Ömer
Faruk Yıldırım şu anda eşi Zeynep
ile birlikte sağlıklı günlerin
keyfini çıkarıyor.