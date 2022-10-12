Karada denizde göçmen operasyonu

Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Didim açıklarında bir yelkenliyi durdurdu. Ekipler, teknedeki 100 düzensiz göçmen ile 2 organizatörü yakaladı. Kuşadası ilçesi açıklarında mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Jandarmaya teslim edilen 4 organizatörün ifade işlemleri sürüyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yolla İtalya'ya gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmenin göçmen kaçakçıları tarafından İstanbul'dan İzmir'e getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İHA ile takibe alınan kamyon, minibüs ve 2 otomobil, 9 Ekim'de Doğanbey Mahallesi'nde durduruldu. 69'u Afgan, 7'si Suriyeli, 6'sı Mısırlı, 3'ü Filistinli, 1'i de İranlı olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ- Malkara karayolunda bir kamyon ve bir otomobilde, araçlarda Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu 75 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatörden biri tutuklandı. AA