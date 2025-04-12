Karadağ dolandırıcısından pişkin savunma! ‘Dolandırıcılık yapmadım, kara para olabileceğinden endişe ettiğim için geri vermedim’

İzmir'de yaşayan ve 30 yıl boyunca medikal sektöründe çalışıp emekli olan İskender ve Dürdane Gürkan çifti, oğulları İlyas Gürkan'ın (32) yaşadığı Karadağ'a yerleşme kararı aldı. Birkaç kez tatile gittikleri ülkeden ev almak isteyen çift, sosyal medyada adını duydukları danışman Çınar Şahin'e ulaştı. Karadağ'da muhasebe ve emlak işleriyle uğraşan Çınar Şahin ile görüşen çift, ev alım sürecinde yardımcı olması için yüzde 3 komisyon karşılığında anlaştı.

İddiaya göre, Gürkan çifti, ev alması için 25 bin avrosunu elden, 300 bin avrosunu ise banka aracılığıyla olmak üzere toplam 14 milyon lira değerindeki 325 bin avroyu Çınar Şahin'e gönderdi. Çift, daha sonra Karadağ'a giderek beğendikleri evi almak için girişimde bulundu. Ancak Çınar Şahin, çeşitli gerekçeler öne sürerek satın alma işlemini gerçekleştirmedi. Satış gerçekleşmeyince çift hem Türkiye'de hem de Karadağ'da savcılıklara başvurarak kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle Çınar Şahin hakkında suç duyurusunda bulundu.

PİŞKİN SAVUNMA

SABAH şüpheli Şahin'in ifadesine ulaştı. Şahin ifadesinde, "Asla dolandırıcılık yapmadım. Uhdemde tuttuğum para tamamen yasal yollarla bana intikal etti. Paranın kara para olabileceğinden endişe ettiğim için geri vermedim. Bu parayı her zaman resmi makamlara teslim etmeye hazırım" dediği ortaya çıktı.